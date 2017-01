Uomini e Donne, Manuel Vallicella lascia il trono: ecco il suo erede

Manuel Vallicella è pronto a lasciare il trono di Uomini e Donne. Il tronista veronese deciderà ufficialmente nella prossima registrazione del trono classico ma le sue parole hanno già messo in allarme i fans. Sul web, invece, stanno cominciando a circolare i nomi di quelli che potrebbero prendere il suo posto.

UOMINI E DONNE, L’EREDE DI MANUEL VALLICELLA

L’avventura sul trono di Uomini e Donne sta diventando un vero problema per Manuel Vallicella che, a Maria De Filippi, ha confessato di sentirsi a disagio e in notevole difficoltà al punto da non riuscire neanche a dormire la notte. Le probabilità, dunque, che Manuel Vallicella possa lasciare il trono stanno aumentando. Qualora, dunque, il tronista veronese dovesse decidere di lasciare il trono classico di Uomini e Donne, chi arriverà al suo posto?

Il primo nome che farebbe sicuramente sognare i fans è quello di Andrea Melchiorre, ex fidanzato di Valentina Dallari, diventato uno dei più famosi fashion blogger italiani. Segue Fabio Ferrara, amatissimo dai fans nonostante la rottura da Ludovica Valli. Infine, salgono le quotazioni di Simone Cipolloni, ex corteggiatrice di Clarissa Marchese. Infine, resta in pole anche Kevin Ishebabi che si è già candidato per diventare il primo tronista di colore della storia di Uomini e Donne.