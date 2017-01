Il Segreto dal 30 gennaio al 4 febbraio: Sol e Candela si prostituiscono, Emilia torna da Alfonso, arriva Hernando

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 30 GENNAIO

Emilia è in partenza per Malaga con Cesar ma Alfonso cerca, ancora una volta, di farla ragionare. Eliseo comincia ad obbligare Sol e Candela a prostituirsi. Severo e Lucas partono per Valencia alla ricerca delle donne rapite da Eliseo. Matias trova Beatriz Mella ancora viva. Alfonso è disperato così come Severo e Lucas in ansia per Sol e Candela che cercano in tutti i modi di salvarsi.

IL SEGRETO 31 GENNAIO

Donna Francisca cercana ancora di impossessarsi del Jaral ma il fatto che Beatriz sia ancora viva complica i suoi piani. Hipolito e Gracia stanno per realizzare il loro sogno d’amore sposandosi. Il matrimonio si celebra nella piazza di Puente Vejo.

IL SEGRETO 1 FEBBRAIO

Candela e Sol, dopo aver cercato di fuggire, vengono fermate da Eliseo e dai suoi uomini e costrette a subire una punizione. Severo, Lucas e Carmelo, nel frattempo, continuano a cercarle. Beatriz si risveglia mentre Emilia torna da Alfonso per ricominciare con lui. Severo chiede a Raimundo di far confessare a Francisca dove si è nascosto Eliseo.

IL SEGRETO 2 FEBBRAIO

Gracia e Hipolito festeggiano il loro matrimonio. Beatrizi si riprende ma non ha un posto in cui andare. Su richiesta di Matias e Prado, Emilia e Alfonso la accolgono in casa loro. A Puente Vejo arriva Hernando Don Casas che afferma di essere il suo tutore. Don Alfonso scopre che Don Berengario l’ha denunciato al Vescovato e probabilmente non potrà più vivere a Puente Vejo.

IL SEGRETO 3 FEBBRAIO

Dolores grida allo scandalo quando vede a Puente Vejo alcune donne con i capelli blu. Don Hernando Don Casas è il tutore di Beatriz e la ragazza è costretta a seguirlo ma i Castaneda non si danno per vinti.

IL SEGRETO 4 FEBBRAIO

Candela, pur di salvare Sol dalle percosse di Eliseo è costretta a… Don Anselmo è costretto a lasciare Puete Vejo. Matias è in pensiero per Beatriz. Don Hernando non gli permette di vederla ma gli promette di darle tutto ciò di cui ha bisogno.