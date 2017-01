Beautiful, anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio: Ridge lascia Caroline, Bill pentito?.

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 30 GENNAIO

Zende e Nicole, sempre più innamorati, riprendono la loro storia d’amore. Brooke e Ridge si confidano e capiscono di doversi mettere alla guida di tutta la famiglia. Sono momenti difficili sia per la rottura di Bill e Katie che per la paternità di Douglas. Ridge è anche convinto che Thomas e Caroline siano innamorati.

BEAUTIFUL 31 GENNAIO

Brooke, nel tentativo di aiutare Katie, ordina a Bill di restituire Will alla madre. Steffy, nel frattempo, invita Eric al summit degli Spencer dove potrà annunciare di essere tornato alla guida della Forrester. Wyatt, invece, chiede a Quinn di stare lontana da tutti i membri della famiglia Forrester.

BEAUTIFUL 1 FEBBRAIO

Brooke continua a chiedere a Bill di restituire Will a Katie. Bill, pur non fidandosi, cede ma promette di controllare Katie. Quest’ultima gli promette che continuerà a vedere il suo terapeuta e che non cederà più all’alcol.

BEAUTIFUL 2 FEBBRAIO

Eric accetta l’invito di Steffy e parteciperà al summit della Spencer dove annuncerà di esere tornato a guidare la Forrester. Quinn, dopo averlo saputo, prepara la valigia e con l’aiuto di deacon cerca di prenotare un volo per Montecarlo.

BEAUTIFUL 3 FEBBRAIO

Eric, Liam, Wyatt e Steffy sono in volo per Montecarlo. Liam confessa ad Eric di essere ancora innamorato di Steffy e di essere pronto a fare qualsiasi cosa per tornare con lei. Steffy, di nascosto, sente tutta la conversazione. Nel frattempo, Deacon riesce a convincere Quinn a non partire per Montecarlo ma quando Eric le invia un messaggio per lasciarla, lei va su tutte le furie.

BEAUTIFUL 4 FEBBRAIO

Sul jet che li sta portando a Montecarlo, Wyatt avverte Liam che tutta l’attenzione della stampa dev’essere focalizzata su Steffy. A Los Angeles, nel frattempo, Quinn vorrebbe prendere subito un aereo per raggiungere Eric. A villa Forrester, nel frattempo, Ridge e Caroline parlano del loro rapporto: lui le dice di amarla ma per il bene di Douglas decide di lasciarla.