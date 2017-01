Belen: “Divorziare da Stefano non è stata una mia scelta”

Belen e Stefano De Martino hanno divorziato. E questa è cosa nota. Sappiamo anche qualche particolare sulla fine del loro matrimonio, come il fatto che il piccolo Santiago sia stato affidato alla madre e che potrà vedere il padre a weekend alterni, o come la quota del mantenimento che Stefano De Martino dovrà sostenere.

Ma nessuno sa una cosa fondamentale: quale sia il vero motivo per cui tra il ballerino e la showgirl sia finita. Loro ci hanno provato, a spiegarlo. Ma sono sempre stati talmente vaghi da riuscire comunque a mantenere un minimo di privacy almeno su questo delicato aspetto della loro vita.

Una cosa è certa però: non è stata Belen a lasciare Stefano, bensì il contrario. A volerlo ribadire per l’ennesima volta la stessa Rodriguez su Instagram, in seguito al commento di un utente che scriveva, sotto a una romantica foto dei suoi genitori, “Peccato che tu non abbia preso da loro il senso del per sempre”.

“Fino a prova contraria non è stata una mia scelta” ha subito chiarito la showgirl. “Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze – ha continuato in un altro commento – Ahy ahy dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!”.