Clarissa Marchese e Federico Gregucci, arriva l’annuncio di nozze

Clarissa Marchese e Federico Gregucci non smettono di stupire. Insieme da tre mesi, la coppia di Uomini e Donne è sempre più felice e innamorata. Quello che li ha uniti sin dal primo giorno è stato un vero colpo di fulmine che ora si è trasformato in un grande amore al punto che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciano di essere pronti per formare insieme una famiglia.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI PRONTI PER LE NOZZE

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, dunque, non potrebbero essere più felici della loro vita insieme. A parlare del forte sentimento che li unisce è stata, ancora una volta, l’ex tronista di Uomini e Donne che, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha spiegato che c’è una grande voglia di diventare presto marito e moglie: “Si, ci abbiamo pensato – svela Clarissa, che tuttavia chiarisce – Ora ci prendiamo un pò di tempo per noi: abbiamo voglia di viaggiare un po’. Però nei nostri progetti c’è anche la famiglia”.

L’ex Miss Italia, poi, ha anche descritto il primo giorno con Federico senza telecamere: “Il primo giorno a telecamere spente è stato come se ci conoscessimo da una vita. Appena usciti dagli studi, siamo andati subito a casa di Fede, dove ho conosciuto meglio la mamma, il papà e i nonni. – così conclude – Poi siamo andati a casa mia ed è stato come se fossimo fidanzati da una vita. Siamo entrati subito in confidenza. Ho trovato la mia persona”.

E su Luca Onestini, infine, ha aggiunto: “Io Luca l’ho conosciuto prima di Federico quindi, inizialmente, poteva essere una possibile persona con cui uscire dal programma. – tuttavia l’ex tronista ggiunge – Però poi, andando avanti, c’era qualcosa che mi legava molto di più a Fede”.