L’Isola dei Famosi parte con un giallo: Alessia Marcuzzi non sarà in studio?

Della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sappiamo quasi tutto, ormai.

Abbiamo l’elenco completo dei concorrenti (Eva Grimaldi, Giulio Base che ha spiegato le ragioni del suo “Sì”, Moreno, Nathalie Caldonazzo, Samantha De Grenet, Massimo Ceccherini, Giacomo Urtis, Andrea Marcaccini, Simone Susinna, Raz Degan, Dayane Mello, la cantante neomelodica Nancy Coppola che già teme i pregiudizi e Malena).

Sappiamo anche che al posto del compianto Alvin sarà Stefano Bettarini l’inviato di quest’anno, e che in studio sarà Vladimir Luxuria a dire la sua su avventure e disavventure dei naufraghi.

Ma soffermiamoci un attimo proprio sullo studio, dove tutti ci aspettiamo di vedere già da questa sera la bella Alessia Marcuzzi con uno dei suoi abiti mozzafiato e la consueta dose di allegria. Da poche ore le nostre certezze vacillano, perché questa mattina la bella conduttrice ha pubblicato un video che mette in “forse” la sua presenza negli studi di Canale 5.

Tutta colpa di questo video pubblicato dalla stessa Alessia su Instragram:

Ebbene si…sono partita anche io!!! Isola sto arrivandoooooo @stefanobettarin @vladimir_luxuria @isoladeifamosi #isola #tuttosottocontrollo #vamosaisolar Un video pubblicato da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 29 Gen 2017 alle ore 16:05 PST

Il rumore dell’elicottero in sottofondo e la didascalia (“Ebbene si…sono partita anche io!!! Isola sto arrivandooooo“) lasciano pensare che questa sera la bella Alessia ci parlerà dall’Honduras e non dagli studi. Che voglia improvvisarsi inviata, se non addirittura naufraga? Lo scopriremo tra poche ore!