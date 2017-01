Manuel Vallicella lascia il trono: la reazione di Raffaella Mennoia spiazza

Manuel Vallicella è sempre più vicino a lasciare il trono di Uomini e Donne. Il tronista veronese, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha ammesso di essere profondamente in difficoltà con il suo ruolo e di non sentirsi a suo agio. Manuel ha rivelato di non vivere bene la situazione e di aver pensato di lasciare la trasmissione.

MANUEL VALLICELLA LASCIA UOMINI E DONNE, LA REAZIONE DI RAFFAELLA MENNOIA

Prima di prendere una decisione definitiva, Manuel Vallicella ha deciso di accettare il consiglio di Maria De Filippi prendendosi del tempo. Probabilmente, la decisione di Manuel Vallicella verrà annunciata nella prossima registrazione del trono classico.

In attesa di capire se Manuel Vallicella lascerà o meno il trono classico di Uomini e Donne, sui social, ha espresso il proprio pensiero Raffaella Mennoia, la redattrice storica del programma di Maria De Filippi. “Tutto molto complesso questa stagione…” ha scritto su Facebook la Mennoia.

Le parole di Raffaella Mennoia si riferiscono sia al possibile addio di Manuel Vallicella che al trono di Sonia Lorenzini che, tuttavia, nonostante la segnalazione, ha deciso di continuare a cercare l’amore in tv, convinta di non aver assolutamente sbagliato e che la verità sulla sua conoscenza con Federico Piccinato verrà presto a galla.