Rigopiano – funerali di Silvana e Luciano: proprio LEI, tra il pubblico, prende il microfono e…

I due parrucchieri di Castel Frentano (Chieti), Luciano Caporale, 52 anni, e Silvana Angelucci (48), sono tra le tante vittime della valanga che ha sommerso l’hotel Rigopiano.

Durante la toccante cerimonia, tenutasi ieri nella chiesa di Santo Stefano, nessuno si sarebbe aspettato che nascosta tra il pubblico ci fosse lei, il loro mito. Fino a quando proprio lei ha afferrato il microfono e ha cantato. E allora, non riconoscerla sarebbe stato impossibile, nonostante il giaccone pesante e il cappellino calato sui capelli corti.

Stiamo parlando di Arisa, che durante la cerimonia ha intonato, a sorpresa, il brano “L’amore della mia vita”. Sì, proprio quella canzone che Luciano e Silvana cantavano in quel video fatto in auto durante uno dei tanti viaggi verso la loro amata montagna. Quel video che il figlio ha voluto diffondere sui social per ricordare i genitori, e che evidentemente è arrivato anche tra le mani di Arisa, che ha voluto rendere omaggio ai suoi due fan regalando loro un momento speciale.