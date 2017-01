Valerio Scanu attacca il fidanzato di Alessandra Amoroso: “L’arroganza del signor Settepani è conosciuta in tutti i luoghi”

Valerio Scanu sembra aver rotto tutti i rapporti con Alessandra Amoroso e Maria De Filippi. La prova arriva dai profili social del cantante sardo dove, dopo aver visto l’ultima puntata pomeridiana di Amici 2017, Valerio Scanu ha lanciato una frecciatine nei confronti di Stefano Settepani, fidanzato di Alessandra Amoroso e autore di Amici di Maria De Filippi.

VALERIO SCANU ATTACA STEFANO SETTEPANI

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 2017, Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui Stefano Settepani rimprovera Riccardo Marcuzzo, uno degli allievi della scuola, reo di aver fatto il gesto dell’ombrello ad uno degli insegnanti. L’atteggiamento di Riccardo Marcuzzi ha provocato la rabbia di Stefano Settepani che lo ha reguardito davanti ai compagni.

Di fronte alle immagini, Valerio Scanu si è lasciato andare ad un commento sui social. “Tranquillo Riccardo, l’arroganza del signor Settepani è conosciuta in tutti i luoghi ed in tutti i laghi”.

La replica dell’account fake “Maria De Filippy” è arrivata puntuale: “Questo è lo stesso che, il giorno dopo aver vinto Sanremo, veniva accolto come un re al serale di Amici duettando con Alessandra Amoroso” – così come la risposta di Valerio Scanu – “Sig.ra Bonfanti, questa frase non mi è nuova ma la mia vittoria a Sanremo è servita a me come un po’ a tutti”.