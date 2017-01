Una vita, anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio: Teresa e Mauro innamorati? Leonor nella bufera, ultimatum per Ramon

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 30 GENNAIO

Teresa chiede a Mauro di aiutarla a scoprire la sua vera identità. Durante una conversazione nello studio dell’ispettore, i due per poco non si baciano. Navas accetta il patto di Leonor e decide di non citarla in giudizio.

UNA VITA 31 GENNAIO

Celia e Felipe riconoscono la loro storia nel romanzo di Leonor. Leandro riesce a convincere Susana ad assumere il soldato Martin. Lourdes sorprende Trini a casa con Ramon e la caccia di casa. Trini non si lascia intimidire e decide di scoprire a tutti i costi cosa nasconde la donna.

UNA VITA 1 FEBBRAIO

Suor Brigida avverte Teresa di non innamorarsi di Mauro. Rosina è nervosa prima dell’operazione e il dottore le somministra un calmante. Maximiliano da a Casilda un telegramma da inviarea Rosina ma lei lo strappa senza sapere di essere vista da Martin. Ramon confessa alla figlia di essere innamorato di Trini e lei lo riferisce alla madre. Lourdes compra un biglietto per l’Argentina e chiede a Ramon se vuole che parta.

UNA VITA 2 FEBBRAIO

Maria Luisa riceve un regalo misterioso. Peirò chiede a Mauro di archiviare il caso di Cayetana ma lui si fa concedere qualche giorno. Felipe gli consiglia di cercare di risvegliare i ricordi di Teresa facendola parlare con Fabiana. La ragazza inizia così ad insegnare in soffitta per avere la possibilità d’incontrare la donna.

UNA VITA 3 FEBBRAIO

Teresa è turbata dai ricordi che fabiana le scatena facendo così insospettire la domestica. Lourdes dà un ultimatum a Ramon: o sceglierà lei o partirà per l’Argentina. Per non perdere la figlia, l’uomo è costretto a scegliere la moglie. Felipe, riconoscendosi in uno dei personaggi del romanzo, s’infuria con Leonor accusandola di aver sfruttato la vita privata dei vicini di casa per scrivere il romanzo.