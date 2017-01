Diana Del Bufalo: ecco come è iniziato il suo amore con (l’allora sposato) Paolo Ruffini

Intervistata da Nuovo TV, l’ex stellina di Amici, la simpaticissima Diana Del Bufalo, ha spiegato una volta per tutte com’è cominciata tra lei e il comico Paolo Ruffini.

Già perché quando la giovane cantante ha conosciuto il conduttore sul palco di Colorado, Ruffini era ancora sposato con sua moglie.

“Mi spiace che abbiano scritto di me che sono una sfascia famiglie e lui un traditore – ha voluto chiarire Diana – La verità è che quando ci siamo innamorati, Paolo già non stava più con la sua ex moglie. Questo equivoco ancora mi fa soffrire, perché io non mi metterei mai in mezzo a due persone: sono figlia di genitori separati a causa di un’altra donna“.

La riprova che il loro è amore vero, è che tutt’ora Diana e Paolo sono una bellissima e solida coppia: “Mi sono innamorata della sua simpatia, intelligenza, gentilezza, bontà, sensibilità. E poi lui arricchisce la mia vita. Ogni giorno mi insegna qualcosa di nuovo in termini di rispetto per la vita e per gli altri. Mentre io gli ho trasmesso il mio grande amore per gli animali. Una famiglia con lui? Penso di possedere un forte istinto materno“.

E mentre pensa all’eventualità di accarezzare un pancione nel suo prossimo futuro, Diana non si preoccupa del fattore “fiducia”, nonostante un po’ di sana gelosia la provi, come tutti: “Con tutte le ragazze che gli girano intorno non si sa mai. Tra noi, comunque, c’è un rapporto di piena fiducia, so che lui mi ama“.