Giulia De Lellis senza pace: la nuova frecciatina di Beatrice Valli

Dopo aver corteggiato e conquistato il cuore di Andrea Damante nello studio di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, insieme al suo fidanzato, è diventato un volto noto e molto popolare sia in tv che sui social. Sempre più sulla cresta dell’onda al punto da essere diventata una presenza fissa nei programma di Barbara D’Urso, Giulia De Lellis è spesso oggetto di critiche.

GIULIA DE LELLIS, LA FRECCIATINA DI BEATRICE VALLI

Oltre ad essere criticata da alcuni fans di Uomini e Donne e non solo, Giulia De Lellis è finita nel mirino di Beatrice Valli. La diatriba tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne è iniziata qualche settimana fa quando la compagna di Marco Fantini ha accusato sui social Giulia, rea di aver copiato i video con cui dà consigli di stile e sul make up alle sue fans. Un’accusa a cui Giulia De Lellis ha replicato con il sorriso.

Oggi, però, Beatrice Valli ha lanciato una nuova frecciatina all’ex corteggiatrice romana lasciando il proprio like ad una pagina che ha definito la De Lellis “una sopravvalutata”. Un gesto, quello della Valli, che ha scatenato accese polemiche tra i fans di Giulia e quelli di Beatrice.

La De Lellis, per il momento, ha preferito non replicare e chissà che Giulia De Lellis e Beatrice Valli non abbiano modo di chiarisi nello studio di Uomini e Donne con la puntata speciale dedicata alle coppie che la redazione del programma di Maria De Filippi sta preparando.