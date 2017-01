Sonia Lorenzini, le critiche continuano: Francesco Zecchini la difende così

Sonia Lorenzini continua ad essere la regina del trono classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, salita sul trono dopo aver deciso di chiudere la sua esperienza come corteggiatrice, sta portando avanti la baracca del trono classico.

SONIA LORENZINI, FRANCESCO ZECCHINI LA DIFENDE DALLE CRITICHE

Acclamata dal pubblico sin dal giorno della presentazione, Sonia Lorenzini, in breve tempo, è passata dall’essere una beniamina del pubblico ad essere il bersaglio di fans e opinionisti. Tutto è nato dalla segnalazione di Mario Serpa che, in una delle ultime registrazioni del trono classico, ha accusato Sonia Lorenzini di essere già innamorato e soprattutto di essere d’accordo con il corteggiatore Federico Piccinato.

Nonostante le critiche, il percorso di Sonia Lorenzini continua così come la conoscenza con Federico il quale si è presentato in studio dopo aver conosciuto la tronista durante una serata in discoteca. Una conoscenza di cui entrambi hanno già parlato in trasmissione ma che continua a far torcere il naso a qualcuno.

A spezzare una lancia in favore di Sonia Lorenzini è l’ex corteggiatore Francesco Zecchini. Diventato molto amico di Sonia durante il percorso che hanno condiviso come corteggiatori, Francesco Zecchini ha pubblicato su Instagram Stories lo sreenshoot di una videochiamata con Sonia scrivendo: “Anche questo è una forma di amore! Io sempre con te e contro tutti”. L’ex corteggiatore di Claudio Sona, dunque, crede fermamente alla buona fede dell’amica ed è pronto a sostenerla sempre e comunque.