Andrea Damante e Giulia De Lellis nella bufera: il duro attacco di Oscar Branzani

Andrea Damante e Giulia De Lellis, oltre a godersi la bellezza del successo, stanno assaporando sulla propria pelle il lato negativo della popolarità. Accanto al sostegno dei fans che hanno visto nascere l’amore in tv, i Damellis continuano ad essere attaccati e criticati. Quello che, però, Andrea Damante e Giulia De Lellis non si aspettavano è l’attacco di Oscar Branzani, ex tronista con cui Andrea Damante ha condiviso l’esperienza a Uomini e Donne.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, L’ATTACCO DI OSCAR BRANZANI

Andrea Damante e Giulia De Lellis, oltre a godersi l’amore, sono impegnatissimi professionalmente. La coppia ha, infatti deciso di creare una linea di costumi come ha annunciato su Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Buongiorno, ieri finalmente vi abbiamo accennato il nostro piccolo grande progetto con Waikiki beachwear. Io e questo biondo qui abbiamo disegnato a nostro gusto qualcosa che potesse rendere più colorata e affascinante la vostra stagione estiva! A breve vedrete tutto aspettiamo solo che esca il sole, intanto noi il nostro ce l’abbiamo dentro“, ha annunciato la De Lelis facendo torcere il naso ad Oscar Branzani che ha fatto della creazione di linea di costumi il suo lavoro.

Oscar, così, su Instagram Stories, ha lanciato una frecciatina ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. “Ormai tutti ad inventarsi una linea di costumi. – ha scritto Oscar in un recente Instagram Stories, rendendo la frecciatina ancora più chiara con tali parole – Oddio, non è che ora mi chiama Barbara (la D’Urso, ndr) nazionale per parlare di ciò?”.