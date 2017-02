Isola dei Famosi 2017, il cachet shock dei naufraghi: è bufera

L’Isola dei Famosi 2017 è ufficialmente partita. La prima puntata, dopo il rinvio dovuto al maltempo, è andata in onda ieri. Al termine del primo appuntamento, a finire in nomination sono state Dayane Mello e Samantha De Grenet. A fari discutere, tuttavia, è il cachet che i naufraghi avrebbero ricevuto per restare in Honduras per alcune settimane.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL CACHET DEI NAUFRAGHI

Sul cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, stando a quanto circola sul web, la produzione avrebbe speso una cifra complessiva di 4 milioni di euro per realizzare la nuova edizione del reality- Un costo che comprenderebbe sia i compensi di tutti i partecipanti che i costi logistici.

Per quanto riguarda il cachet dei naufraghi, invece, ogni concorrente ha ricevuto un compenso in base alla propria popolarità. Secondo quanto si legge su Leggo, i compensi oscillano dai 50mila euro per i meno famosi ai 250mila euro per i più famosi. Cifre nettamente inferiori rispetto ai 500mila euro ricevuti lo scorso anno da Simona Ventura.

Per quanto riguarda il cachet di Alessia Marcuzzi, invece, è probabile che sia stato confermato quello dello scorso anno ovvero 90mila euro a puntata pari a 900mila euro complessivi. Infine, anche agli amici e parenti che partecipano in studio alle puntate in diretta è stato riconosciuto un compenso che si aggirerebbe intorno ai 1500 euro a puntata.