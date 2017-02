Isola dei Famosi: la battuta di Massimo Ceccherini sulla Marcuzzi e la Ventura è subito virale

Per l’attore Massimo Ceccherini, concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, non si tratta del primo naufragio. Il comico preferito da Pieraccioni infatti partecipò all’Isola anche 11 anni fa, quando il reality, ancora su Rai Due, era condotto da Simona Ventura. La sua avventura però durò poco a causa di una bestemmia detta in diretta che gli costò l’eliminazione.

Giocando sulla sua doppia esperienza, il comico toscano ha esordito nella primissima puntata dell’Isola dei Famosi 12, quella subito interrotta, tra le polemiche, a causa del maltempo, con una battuta diventata subito virale.

Al primo collegamento tra naufraghi e studio, nel sentire la voce disturbata dai problemi tecnici della conduttrice, Ceccherini ha esclamato: “Ma chi è che parla? La Marcuzzi o la Ventura?“. Inutile dire che il pubblico è scoppiato a ridere fragorosamente mentre la Marcuzzi, facendo finta di non capire, gli ha risposto “No non sono tua moglie, sono Alessia!“.

“Ancora non è iniziata l’Isola e Ceccherini ha già vinto tutto” ha sentenziato il popolo di Twitter, che sembra già aver individuato il più chiacchierato di questa edizione del reality.