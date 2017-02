Maurizio Costanzo: “Maria mi ha fregato. E non avevo detto Sì a Sanremo”

Andrà in onda domani sera la puntata de L’Intervista dedicata a Maria De Filippi, una lunga chiacchierata tra la nota conduttrice e suo marito Maurizio Costanzo.

Ci ha pensato il settimanale Chi, invece, a intervistare Costanzo che come gli ospiti del suo programma è riuscito a lasciarsi andare e ad aprire il proprio cuore, arrivando persino a fare una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua Maria: “Alla fine ci sono cascato anch’io. Mia moglie mi ha fregato, alla grande! Avevamo pensato a questa intervista per l’ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un’ospite come gli altri – ha raccontato il conduttore – Io sono molto meticoloso e avevo già fatto montare i filmati con titoli e narrativa, per usarli quando sarebbe venuta. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all’improvviso e mi ha fregato. Me l’ha fatta. Segno che anche quando pensi di controllare tutto, poi il tutto controlla una parte di te. È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d’Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di potermi emozionare ancora così. Di dover trattenere il fiato per portare a termine il mio lavoro”.

Maurizio Costanzo ha anche rivelato che, nonostante Maria De Filippi avesse il suo beneplacito per partecipare come co-conduttrice a Sanremo 2017, in realtà lui non aveva detto “Sì” a un impegno del genere… “Quando mi ha chiesto cosa ne pensavo di una sua partecipazione a Sanremo le ho detto di andare e divertirsi. Però avrei preferito che si presentasse il giorno stesso della kermesse. Invece va via due settimane. Questo un po’ mi spiace. A un certo punto ho cambiato idea e avrei voluto dirle: “Ma vai per una sola sera”. Ma era troppo tardi. Morale: a volte è meglio tacere anche quando dentro sei felice e vorresti dare il meglio per la persona che ami”.

Infine, la dichiarazione d’amore per colei che da 22 anni è sempre al suo fianco: “Mia moglie Maria è la cosa più importante della mia vita. Ieri avrei risposto il mio lavoro. Oggi no, vivo per mia moglie”.