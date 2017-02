Sanremo 2017, l’incredibile decisione sul cachet di Carlo Conti

Mancano solo pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2017 e l’opinione pubblica continua a puntare il dito contro Carlo Conti e il suo cachet. Stanco di tante critiche, il conduttore toscano ha rotto il silenzio e svelato la verità.

SANREMO 2017, LA DECISIONE DI CARLO CONTI SUL CACHET

Secondo quanto circola sul web, la Rai dovrebbe cosrripospondere a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo una cifra pari a 650mila euro. Un cachet molto alto sul quale non ci sono conferme ufficiali ma che ha scatenato accese polemiche sul web.

Di fronte alle tante critiche, Carlo Conti ha deciso finalmente di dire la sua sulla questione. “Sono amareggiato perché si parla senza sapere, per supposizioni – ha detto Conti al settimanale Oggi – “I miei Festival hanno fatto guadagnare, visto che la pubblicità ripaga ampiamente tutti i costi, e hanno prodotto utili importanti. Non lo dico io, ma le cifre ufficiali (quelle sì che sono vere) rese note dalla Rai”.

Infine il conduttore ha aggiunto: “Amare il prossimo è per me un comandamento importante che cerco di mettere in pratica ogni giorno. E’ più bello aiutare gli altri senza farlo sapere, senza sbandierarlo per farsi belli. Avevo già programmato di destinare una somma importante alle popolazioni colpite dal terremoto e volevo tenerlo per me, ma purtroppo queste polemiche assurde mi costringono a renderlo pubblico”.