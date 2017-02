Nuovo toy boy per Valerina Golino dopo Scamarcio (ma questo è davvero giovanissimo!)

Quando nel 2005 scoppiò l’amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, il mondo del gossip si stupì per la differenza d’età (14 anni) tra i due attori.

Valeria e Riccardo dimostrarono però che l’età non conta se c’è l’amore, e resistettero l’uno accanto all’altra per ben 11 anni. A un certo punto si parlò addirittura di matrimonio, vennero anche affisse le partecipazioni scatenando un chiacchiericcio mediatico che però rovinò tutto. I due attori, da sempre molto attenti alla loro privacy, decisero di non sposarsi piuttosto che dover passare la giornata a scappare dai paparazzi.

Quello fu forse l’inizio della fine perché, poco dopo, si cominciò a parlare di crisi.

Oggi tra Valeria e Scamarcio è tutto finito e, anzi, pare che per la Golino a 51 anni sia anche cominciata una nuova fase della sua vita amorosa. Paparazzata dal settimanale Chi alla Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma, l’attrice è stata beccata in dolce compagnia. Il suo nuovo compagno, con il quale si è scambiata baci inequivocabili, si chiama Fabio Palombi, è laureato in giurisprudenza, è un esperto di Diritto d’autore e vicepresidente dell’Associazione Giovani per Roma e ha…. 23 anni in meno di lei.