Uomini e Donne, l’amara decisione di Maria De Filippi dopo gli appelli dei fans

Si mettono male le cose per Gemma Galgani. La dama storica del trono over di Uomini e Donne, protagonista indiscussa delle ultime stagioni, potrebbe lasciare presto il programma. Colpa non solo dei continui attacchi di Tina Cipollari ma anche degli ascolti non più al top come una volta.

UOMINI E DONNE, L’ULTIMATUM DI TINA CIPOLLARI A MARIA DE FILIPPI

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre buon sangue. Le due, nel corso delle puntate del trono over di Uomini e Donne, sono le protagoniste di accese discussioni. Lo show cui danno vita Tina e Gemma hanno stancato il pubblico che da tempo chiede a Maria De Filippi di rinnovare la trasmissione. Secondo il settimanale Nuovo, la De Filippi potrebbe prendere una decisione definitiva dopo l’ultimatum che avrebbe ricevuto da Tina Cipollari.

“È arrivato il momento della resa dei conti – annuncia infatti il settimanale, che ancora svela – L’esuberante opinionista di Uomini e Donne avrebbe dato un aut aut definitivo a Maria De Filippi, che adesso dovrebbe scegliere tra lei e Gemma”.

Cosa deciderà di fare Maria De Filippi? Nonostante le polemiche, è inimmaginabile un trono over senza Tina e Gemma. La Galgani, però, nelle ultime ore, ha ricevuto anche un pesante attacco da Barbara De Santi, ex dama della trasmissione.

“Certo che la prima gallina che canta è quella che ha fatto l’uovo! Io accusata di essere un’attrice e che grazie a questo saremmo diventate famose in 2. Allora: la Galgani ormai è due anni ufficiali che che fa l’attrice e altri 5 ufficiosi e finalmente è diventata famosa…applauso. Io rifatta, dico che avrei voluto rifarmi i denti mettendo le faccette, ma ahimè, costano troppo, quindi rinuncio. Lei va a piangere da Simona Ventura e fa la piccola fiammiferaia e le regalano quello di cui lei mi accusava. Ma la Galgani è consapevole delle sue contraddizioni? Non le è mai venuta voglia di chiedere umilmente scusa di tutto ciò che mi ha fatto? Io sono una persona che sa perdonare se vede un sincero pentimento, ma lei è una persona che non sa nemmeno dove stiano di casa umiltà, pentimento e buon cuore”, ha scritto su Facebook la De Santi.