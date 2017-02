Claudio Sona e Mario Serpa, solo business? La coppia replica così alle accuse

Claudio Sona e Mario Serpa continuano ad essere felici e innamorati anche se qualcuno mette in dubbio il sentimento che li unisce. In queste ore, sui social, sta impazzando l’hashtag #BusinessClario. Il motivo? Un articolo di Vanity Fair in cui si parla della storia di Claudio Sona e Mario Serpa.

CLAUDIO SONA E MARTIO SERPA REPLICANO ALLE ACCUSE DI BUSINESS

“La prima coppia gay partorita dalla tv italiana in poco tempo ha fatto dell’amore un business. La genuinità della loro unione si sta trasformando in qualcos’altro, dove niente viene lasciato al caso“, si legge su Vanity Fair. Di fronte a tali parole, Claudio Sona ha deciso di rispondere ironicamente pubblicando un video sui social che ha rapidamente fatto il giro del web.

“Ciao ragazzi, sono a casa e sto aspettando Mario. Per business, ovviamente. Pensavo di cucinare qualcosa, sempre per business. Poi andiamo a bere un caffé, sempre per business. Pensavamo di farci una foto a letto, sempre per business (per pubblicizzare delle lenzuola!). Tutto quello che farò d’ora in avanti per Mario sarà business! Voi non lo sapete, ma quando facciamo le dirette prendiamo 8 milioni di euro al secondo. Per non parlare dei cuori che ci state mandando: ogni cuore è un lingotto d’oro!”.

Nel frattempo, i fans di Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio Sona, si dicono contenti che la scelta del tronista sia ricaduta su Mario Serpa. “Piano piano Mario sta uscendo fuori per quello che è (una grandissima PETTEGOLA) Si dice anche che lui e Claudio in realtà non siano fidanzati… Ah, difendi Sonia da quella serpe”. E ancora: “Ma che importa di Mario, dai, che sfoghi pure la sua rabbia repressa. Tanto Francesco si è solo evitato un Fossone, tanto meglio!”, scrivono i fans. Commenti che ache Francesco Zecchini ha condiviso lasciando il proprio like.