Gigi D’Alessio: “Anna Tatangelo non sarà con me a Sanremo”

A quattro giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2017, Gigi D’Alessio è pronto a salire sul palco del Teatro Ariston per far parlare la sua musica e mettere a tacere tutte le voci di gossip che si sono scatenate intorno alla sua persona negli ultimi mesi.

GIGI D’ALESSIO, LA DECISIONE SU ANNA TATANGELO

Sin da quando si sono messi insieme, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati sempre i protagonisti del gossip. Stanco di vedere la propria vita sbandierata a destra e a sinistra, in vista di Sanremo 2017, Gigi D’Alessio ha deciso di non farsi accompagnare da Anna Tatangelo.

“Le ho detto: “Amore mio, sai che c’è? Per una volta il Festival guardalo da casa, fai il tifo per me dal divano”. Sono un cantante, e vado a Sanremo per proporre la mia musica. Del gossip ne ho le scatole piene”, ha dichiarato il cantante in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

Il cantante ha poi parlato della canzone che porterà a Sanremo e di sua madre. “È morta trentadue anni fa, il giorno di Natale, per un brutto male. Non mi ha visto cantare, non ha visto i figli miei. Di lei ricordo gli abbracci. L’abbraccio della mamma è diverso, ti mancherà anche a 90 anni”.

Gigi D’Alessio, inoltre, ha commentato anche i rumors che lo vorrebbero alla guida di Made in Sud. “Ne stiamo parlando. Sarò una sorta di Caronte che traghetta il programma da una dimensione regionale a quella nazionale, per fare in modo che sia amato in tutta Italia”.