Isola dei Famosi 2017, l’attacco di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Wanna Marchi e Stefani Nobile non hanno ancora digerito la decisione della produzione dell’Isola dei Famosi 2017 di lasciarle a casa. Durante la prima puntata del reality show di canale 5, mamma e figlia hanno così organizzato una diretta sui social con cui hanno attaccato pesantemente sia l’Isola dei Famosi che Alessia Marcuzzi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, L’ATTACCO DI WANNA MARCHI E STEFANI NOBILE

“Abbiamo sabotato l’Isola! Esiste una regola di vita. Noi siamo “L’isola che non c’è”, quella degli esclusi. Li facciamo morire tutti! Abbiamo parlato con Dio e lui ha detto ‘sì, avete subito un’ingiustizia e io li annego!’ Con la Ventura non sarebbe successo, cambia mestiere” – affermano Wanna Marchi e Stefania Nobile dopo il rinvio della prima puntata.

“Un grande grazie a Magnolia perché loro non c’entrano, Mediaset invece è down. Marcuzzi, hai perso. Rifatti tutta, tira fuori il c**o, tira fuori la gamba perché stasera hai fatto ca**re. Ragazzi, rigate dritti perché abbiamo i poteri”, annunciano ancora.

Wanna Marchi e Stefania Nobile, dunque, non le mandano a dire. Alessia Marcuzzi, tuttavia, oltre alle critiche delle Marchi deve vedersela anche con quelle dei fans che hanno bocciato non solo la sua conduzione ma soprattutto il suo look.