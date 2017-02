L’epica risposta di Belen a chi la criticava per il giro con Santiago in motorino senza casco

C’è chi le ha dato della madre snaturata, chi ha addirittura ipotizzato che ci fossero le basi per un affidamento del bambino al padre Stefano De Martino, chi le ha ricordato che proprio lei, agli inizi della sua storia d’amore con il ballerino, era stata vittima di un incidente in moto: la foto di Belen in motorino con il piccolo Santiago senza casco ha fatto scalpore sul web.

In effetti, considerando che la Rodriguez è un personaggio pubblico e che, come tale, dovrebbe dare il buon esempio soprattutto ai fan più giovani, la sua (o quella di chiunque le gestisca gli account social) non è stata una grande mossa.

Ma come ha reagito la showgirl argentina alla bufera mediatica e social che si è scatenata su di lei? Con l’ironia che la caratterizza.

Belen ha pubblicato una foto del piccolo Santiago con un metro da sarta attorno alla testa. La didascalia recita “Prendendo le misure per il casco“. Dopo una serie di faccine sorridenti (anzi, sghignazzanti) Belen ha aggiunto l’hashtag #viamo, a dimostrazione che gli haters non le fanno né caldo né freddo.