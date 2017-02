Manuel Vallicella, arriva il colpo di scena? Martina Luchena si svela

Il trono di Manuel Vallicella continua ad essere in bilico. Il tronista veronese, nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, annuncerà se lascerà il programma o continuerà a cercare l’amore in tv. Nel frattempo, però, a tenere banco, sono le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, Martina Luchena.

MANUEL VALLICELLA, PARLA MARTINA LUCHENA

Martina Luchena non ha mai nascosto di provare un interesse per Manuel Vallicella al punto che molti fans di Uomini e Donne hanno sempre sperato di vederla in studio alla corte del tronista veronese. Martina Luchena, però, ha preferito non tornare ma continua comunque a seguire il percorso del tronista tatuato. Nelle ultime ore, così, Martina Luchena ha espresso la propria opinione su Fabiana, la corteggiatrice che ha fatto parlare di sè per alcune foto sensuali pubblicate sui social.

“Secondo me Fabiana comunque ha bisogno dell’aiuto da casa. Non percepisce i discorsi subito. Incredibile. Poco aggressiva poi la ragazza. Be quiet”, ha detto la Luchena in un video pubblicato su Instagram Stories.

La risposta di Fabiana non si è fatta attendere. “Martina chiederei l’aiuto a te, ma visto come ti è andata, è meglio se m’arrangio” ha scritto Fabiana in una sua Instagram Story. “Tesoro meglio non poteva andarmi e poi fattè na risata… però sono comunque curiosa di vedere come sarà la tua fine date le premesse” ha risposto Martina. “Quando prima di risponderti ti bloccano ma tu sei una stalker e vieni a sapere tutto. Comunque per la fine prevedo: “situazione sentimentale Martina Luchena” ha concluso l’attuale corteggiatrice.