Quel dettaglio nei mestoli per spaghetti che ti cambierà la vita: e tu lo sapevi?

Se non utilizziamo lo scolapasta, siamo abituati a tirar fuori gli spaghetti dalla pentola utilizzando l’apposito mestolo, che in effetti si rivela molto pratico lasciandone sfuggire ben pochi.

Ma osservandolo bene, vi siete mai chiesti a cosa serve quel foro che si trova proprio in mezzo ai mestoli per spaghetti? Eh già, non si tratta di un elemento decorativo, né di un buco che aiuti a scolare l’acqua in eccesso.

Il foto nel mestolo per spaghetti serve a misurare una singola porzione! Comodissimo se non avete una bilancia a disposizione o se non avete l’occhio “allenato” a misurare le dosi in cucina.