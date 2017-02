Un passo dal cielo 4, anticipazioni quinta puntata: Emma e Francesco sempre più vicini, un figlio per Vincenzo

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La puntate della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle incollano puntualmente una media di quasi 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincezo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Nel primo episodio della quinta puntato intitolato vedremo Vincenzo e Huber, con l’aiuto della Guardia Forestale, indagare sull’incidente di un giovane jumper. Emma e Francesco, nel frattempo, si riavvicineranno per curare il cavallo malato di Zoe mentre Eva e Vincenzo litigano furiosamente dopo che il commissario ha scoperto che la modella deve partire per Los Angeles per due settimane. Huber cerca di farli riappacificare.

Nel secondo epidosio, invece, vedremo riemergere dal lago il corpo di Eleonora. La polizia e la Guardia Forestale cercheranno di far luce sulla vicenda mentre Francesco, con l’aiuto di Emma, anche lei sconvolta per quanto accaduto, cercherà di consolare Zoe. A San Candido, arriva il figlio di Silvia, convinto che Vincenzo sia il padre.