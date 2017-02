Andrea Iannone come Stefano: naso rifatto e lifting per amore di Belen?

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il motociclista Andrea Iannone (noto alla cronaca rosa nel ruolo di fidanzato di Belen) ha ammesso di essersi rifatto il naso.

“Quando nel 2007 ero caduto qui in Malesia, oltre a infortunarmi 4 vertebre mi ero rotto anche il naso, deviando il setto – ha raccontato al quotidiano sportivo – Nel 2012 il dottor Claudio Costa mi aveva consigliato di operarmi, faticavo a respirare: lo feci dal professor Gottarelli a Bologna. Poi l’anno scorso giocando a pallone ho preso una botta e il naso si è gonfiato. Quando ho fatto una Tac facciale per sistemarmi i denti, il dentista mi ha detto che c’era qualcosa di strano alla cartilagine: si era staccato un innesto. Così sono tornato sotto i ferri in clinica a Villafranca”.

Una vicenda che non può che ricordare l’operazione a cui si è sottoposto Stefano De Martino ai tempi del matrimonio con Belen: le sue simpatiche orecchie a sventola non sembravano mai essere state un problema per lui finché non ha avuto accanto la perfezione fatta donna.

Nel caso di Andrea, però, si sta parlando di un intervento necessario. Anche se girano voci che il motociclista si sia sottoposto (o abbia intenzione di farlo) a un lifting rigenerante su zigomi e palpebre.

Il motociclista ha negato tutto: “Cosa mi sarei fatto? Ma quando mai, secondo voi sono scemo? Solo perché sto con Belen tutti a dire questa cavolata. Ma alla mia età? Se il mio viso è un po’ diverso è perché anche io invecchio e cambio. E se la faccia è un po’ strana è perché ho ancora i punti interni che un po’ alla volta si stanno rimarginando. Va bene tutto, però…”.