Isola dei Famosi: arriva anche il primo ricovero in ospedale di questa edizione

In questa edizione dell’Isola dei Famosi non ci vogliamo proprio far mancare niente: la partenza interrotta dal maltempo, il naufrago accusato di violenze e… il ricovero in ospedale, un grande classico dell’Isola dei Famosi.

Ancora una volta, a causare l’infezione che ha richiesto il ricovero sono stati gli attacchi dei terribili mosquitos che infestano l’isola. La vittima però non è, come capita di solito, uno dei naufraghi, bensì l’inviato Stefano Bettarini.

L’ex marito di Simona Ventura si trova al momento in ospedale insieme alla sorella Simona, che lo ha accompagnato sull’Isola per sostenerlo in questa importante avventura personale e professionale. Ad annunciarlo il sito Dagospia, che però non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato di salute dell’ex calciatore, al quale auguriamo una pronta ripresa!