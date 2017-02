Le confessioni di Maria De Filippi al marito Costanzo durante L’Intervista

Gli ospiti de L’Intervista, il nuovo programma condotto da Maurizio Costanzo, sono quasi sempre abbastanza a loro agio da lasciarsi andare a confessioni piuttosto personali. Ma l’intimità raggiunta ieri tra il conduttore e la sua ospite speciale, Maria De Filippi, non è pari a nessun’altra.

La conduttrice di Amici ha parlato a lungo della sua vita professionale e personale.

Per esempio, Maria ha ricordato con nostalgia i genitori scomparsi da tempo: “Ero molto coccolona con lui. Era più dolce di mamma, era grasso come te. Da piccolina, mi poggiavo sulla sua pancia, lo pettinavo. Quando si è ammalato, avevo 28 anni. È stata dura perché non ero preparata. Ha vissuto una malattia tosta. È stato un anno e mezzo in rianimazione. Non è stato facile. Mia mamma era una persona molto determinata. Ha contato tantissimo la sua educazione, per me. Nell’ultimo periodo, si era molto addolcita. Era diventata affettuosa. Aveva un gran senso del pudore, molto intelligente”.