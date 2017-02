Michael Bublé, l’annuncio sul figlio Noah malato: il cantante rompe il silenzio

Michael Bublé rompe il silenzio e con un post pubblicato sui social fa chiarezza sulla salute del figlio Noah. In queste ore, infatti, si è diffusa la notizia secondo cui il piccolo sarebbe guarito dal cancro. Di fronte ai rumors, il cantante e la moglie hanno deciso di svelare la verità.

MICHAEL BUBLE’,, ECCO COME STA IL FIGLIO NOAH

Tutto è iniziato quando il reporter argentino Tomas Dente ha affermato di aver ricevuto un messaggio da Daniela Lopilato, sorella della moglie di Michael Bublé che parlava della condizioni di salute del bambino.

“Mi ha detto ‘Sì, Noah sta guarendo e noi siamo felicissimi. I suoi genitori parleranno quando lo riterranno opportuno’. Poi c’è una frase che penso sia fantastica, è un’informazione ricevuta da un mio collega ma non c’è ancora la conferma ufficiale da parte dei genitori. La frase di cui parlo è ‘Il cancro non c’è più'”.

La cognata di Michael Bublè è poi intervenuta su Twitter scrivendo: “Non usate il mio nome sui media con informazioni e cose che non ho mai detto. Noah sta meglio e i suoi genitori parleranno quando vorranno”.

Di fronte a tale situazione, Michael Bublé e la moglie Luisana sono intervenuti su Facebook scrivendo il seguente post: “Siamo grati di comunicare che le cure stanno procedendo bene per nostro figlio Noah. I dottori sono molto ottimisti sul futuro del nostro piccolino. È sempre stato coraggioso e continuiamo a essere ispirati dal suo coraggio. Ringraziamo Dio per la forza che ha dato a tutti noi. La nostra gratitudine per i dottori e coloro che si sono presi cura di lui, non può essere espressa a parole. Vorremmo ringraziare le migliaia di persone che hanno pregato e ci hanno inviato i loro auguri. Mentre continuiamo questo viaggio, siamo confortati dal vostro sostegno e amore”.