Sabrina Ferilli incinta? “Ha detto addio ad Amici perché aspetta un bambino”

Al serale di Amici quest’anno non vedremo più Sabrina Ferilli, dopo quattro anni di onorata carriera nelle vesti di opinionista. Il motivo? Pare che l’attrice 52enne avrà di meglio da fare…

Secondo il settimanale “Nuovo”, che cita una fonte vicina a Sabrina ma che vuole rimanere anonima, la Ferilli e Flavio Cattaneo stanno per avere il loro primo bebè. Un sogno che si avvera per l’attrice!

Per ora comunque l’attrice non smentisce né conferma la notizia: ufficialmente Sabrina Ferilli ha detto No ad Amici per via di altri impegni presi in ambito professionale.