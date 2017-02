Uomini e Donne, colpo di scena: l’ex tronista più discusso si è sposato: l’annuncio sui social

Clamoroso colpo di scena per i fans di Uomini e Donne. Con un annuncio a sorpresa sui social, l’ex tronista più discusso di Uomini e Donne ha annunciato di essersi sposato lasciando letteralmente senza parole tutti i suoi followers.

UOMINI E DONNE, LUCAS PERACCHI SI E’ SPOSATO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, ha sposato la fidanzata Silvia Corrias. Ad annunciarlo è stato lo stess ex tronista con un messaggio pubblicato sui social che ha letteralmente lasciato senza parole i fans di Uomini e Donne.

“C’è chi parla di eventuali nozze, e chi millanta il grande amore, tutto in televisione… e c’è chi invece fa i fatti ed ha un rispetto talmente grande del suo amore da vivere i momenti privati solo per sé… custodendoli con gelosia. Il 3 Novembre 2016, esattamente tre mesi fa, ci siamo giurati amore eterno. Ti amo. Alhoa a tutti. Sempre più contento di ciò che ci siamo giurati, sei il mio angelo. #married #reallove #animagemella #thiisnottv #controtutti #vivalavita #love #amore”. Lucas e Silvia si sono sposati in gran segreto ma il prossimo 7 luglio dovrebbero farlo anche in chiesa.

L’annuncio è arrivato nel giorno in cui il nome di Lucas Peracchi viene accostato all’Isola dei Famosi 2017. Secondo il Vicolo delle news, infatti, Lucas dovrebbe sostituire Andrea Marcaccini nel reality.