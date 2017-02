Andrea Cerioli, attacco shock all’ex fidanzata Valentina Rapisarda: la reazione di lei

Attacco shock di Andrea Cerioli all’ex fidanzata Valentina Rapisarda. E’ accaduto tutto durante una diretta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram in cui è intervenuto anche Andrea Cerioli con un commento al veleno che ha lasciato increduli i followers.

ANDREA CERIOLI, L’ATTACCO A VALENTINA RAPISARDA

Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda si sono lasciati da qualche mese. I due, però, non hanno mai rivelato i motivi dell’addio ma dalle parole scritte dall’ex tronista di Uomini e Donne sui social è evidente che non siano in buoni rapporti.

Durante una diretta di Valentina Rapisarda sui social, è spuntato un commento al veleno di Andrea Cerioli. “Nel frattempo che parli di ca*ate, non ti accorgi che ti scrivono solo delle tette? Che tristezza, ma toglitela sta maglia, ma ti vedi come fai le dirette? Provo tristezza per i commenti e la diretta”.

Poco dopo, Valentina Rapisarda ha replicato scrivendo: “Il bue che dice cornuto all’asino. #signorisinasce”. L’ex corteggiatrice, poi, ha pubblicato un breve video su Instagram scrivendo: “A volte di fronte a tanta cattiveria è meglio tacere”. Tra Valentina Rapisarda e Andrea, dunque, non scorre buon sangue ma nessuno conosce i motivi di tanto astio.