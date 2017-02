Uomini e Donne, la scelta di Sonia Lorenzini: l’avvertimento di chi non ti aspetti

Sonia Lorenzini continua ad animare il trono classico di Uomini e Donne. La tronista ha voglia di trovare un amore folle e, indipendentemente dalle critiche, va avanti per la propria strada. Dopo l’eliminazione di Alessandro Schincaglia, Sonia si sta avvicinando sempre di più a Federico Piccinato, il corteggiatore indicato da Mario Serpa come la sua scelta.

UOMINI E DONNE, LA SCELTA DI SONIA LORENZINI

In vista della scelta definitiva di Sonia Lorenzini arriva per la tronista un prezioso avvertimento da parte dell’ex corteggiatrice di Manuel Vallicella, Electra Dicorato. La ragazza che molti fans di Uomini e Donne indicavano come la persona giusta per il tronista veronese che, però, l’ha eliminata dopo poche esterne, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito Isa e Chia in cui ha parlato proprio di Sonia Lorenzini e della sua scelta.

“Mi piace Sonia. Audace, determinata, solare e coccolosa. In primis però forse mi piace perché ama mangiare, i dolci soprattutto, tanto quanto me! A parte gli scherzi, mi trasmette buone impressioni” – ha confessato l’ex corteggiatrice. “I due Alessandro (Calabrese e Schincaglia) mi piacevano parecchio accanto a lei, ma purtroppo per nessuno dei due è andata a buon fine. Dico solo che spero per lei che non esca fuori dal programma con Emanuele Mauti! Lo trovo troppo sicuro di sé e voglioso, secondo me, di esperienze differenti dalle sue” – ha poi continuato – “Ma confido in Sonia: è in gamba, troverà L’UOMO di cui avrà bisogno”.