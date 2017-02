Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni settima puntata: Emma in pericolo, Nico e Monica sempre più lontani

Il convento di Che Dio ci aiuti 4 ha riaperto i battenti. Nonostante l’addio di Guido Corsi, interpretato da Lino Guanciale, che dopo il matrimonio con Azzurra è partito per Londra con il piccolo Davide, la fiction di Raiuno continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Il personaggio più amato resta sicuramente Azzurra che, rimasta a Fabriano per concludere il suo tirocinio prima di poter raggiungere Guido e Davide a Londra, ha ritrovato sua figlia, avuta quando aveva solo quindici anni.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA

La settima puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda domenica 12 febbraio, in prima serata su Raiuno. Nico e Monica sembrano aver rinunciato ai sentimenti che provano l’uno per l’altra mentre Azzurra spera ancora di riconquistare l’affetto di sua figlia. Vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Nel primo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 4 intitolato “Bersagli mobili”, Suor Angela e Azzurra si prendono cura di Emma durante la difficile convalescenza in ospedale ma la ragazzina avrà ancora altri guai. Nico, invece, nel tentativo di dimenticare Monica, cerca di trovare in Asia la sua donna ideale.

Nel secondo episodio intitolato “Una goccia nel mare“, Suor Angela accoglie nel convento Ginevra, una 13enne convinta che la madre sia ricaduta nel tunnel della droga. Nico si propone di aiutare Monica con la sua nuova fiamma.