Il Segreto, anticipazioni dal 6 all’11 febbraio: Matias lascia Prado, cosa nasconde Hernando?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 6 FEBBRAIO

Hernando parla con Severo ma non crede alla sua versione dei fatti in merito all’incendio scoppiato al Jaral. Allo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua arriva Elias Mato, un uomo contattato dai Mella per assumere la direzione dello stabilimento. Elias prende una camera alla locanda dove conosce Prado e Matias che gli chiedono di portare un messaggio a Beatriz. Candela, decide di ribellarsi alla partenza di Don Anselmo insieme a Mariana e Rosario.

IL SEGRETO 7 FEBBRAIO

Nicolas, per salvare Onesimo, chiede alla donne con i capelli blu di posare per lui. Sol scopre che Lucas le sta mentendo. Il dottore, infatti, continua a dire bugie alla fidanzata sulla sua assenza da Puente Vejo. Aiutata da Candela, Sol mette alle strette Severo e capisce che il fratello è complice di Lucas.

IL SEGRETO 8 FEBBRAIO

Candela, insieme ai ai paesani, chiede al Vescovo di fare restare Don Alselmo a Puente Vejo. Emilia, accompagnata da Don Anselmo, chiede a Hernando di farle vedere Beatriz. Elias, diventato amico di Beatriz, chiede a Hernando di far visitare la ragazza da un dottore affinchè possa tornare a parlare.

IL SEGRETO 9 FEBBRAIO

Matias decide di lasciare Prado, Emilia e Alfonso cercano di capire i motivi della sua decisione. Francisca, con un ragazzo morale, obbliga Raimundo ad incontrarla quotidianamente. Nicolas riesca a salvare Onesimo mentre Lucas rivela a Sol i motivi della sua assenza e le chiede di sposarlo.

IL SEGRETO 10 FEBBRAIO

Il vescovo decide di affidare la chiesa di Puente Vejo sia a Don Anselmo che a Don Berengario. Ramiro è preoccupato perché non sa dove si trova Rosario. Emilia torna da Hernando e gli dice che Beatriz merita di vivere in una famiglia vera. Prado non riesce ad accettare la decisione di Matias di rompere con lei.

IL SEGRETO 11 FEBBRAIO

Sol e Lucas potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore sposandosi. Elisa tenta di scoprire qualcosa di più sulla vita di Hernando, scatenando così la furia dell’uomo.