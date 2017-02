Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 febbraio: Steffy sbotta contro Quinn, Liam depresso

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 6 FEBBRAIO

Liam, Wyatt, Eric e Steffy sono giunti a Montecarlo dove l’attenzione dei fotografi si concentra sulla nuova signora Spencer. Nel frattempo, Quinn, sull’areo che la sta portando in Europa, deve vedersela con dei bizzarri vicini mentre Ridge comunica a Caroline la decisione d’interrompere il loro matrimonio.

BEAUTIFUL 7 FEBBRAIO

Eric, insieme a Liam, Wyatt e Steffy arriva a Montecarlo per promuovere il suo ritorno alla Forrester come amministratore delegato. Nonostante il successo, Eric pensa sempre a Quinn che a sua volta è molto presa dalla relazione.

BEAUTIFUL 8 FEBBRAIO

Quinn raggiunge Eric a Montecarlo. Mentre Wyatt e Steffy vivono momenti felici, Liam è colto da una profonda tristezza e si confida con Eric.

BEAUTIFUL 9 FEBBRAIO

Liam, sulla Promenade, vede passare Quinn e corre a riferirlo a Wyatt e Steffy. Nel frattempo, Quin va da Eric che è sorpreso di vederla.

BEAUTIFUL 10 FEBBRAIO

Eric è felice di vedere Quinn mentre Steffy confida ancora una volta a Wyatt la sua insofferenza nei confronti della suocera. Liam è sempre più triste e non accetta le avances di Eva mentre Wyatt è al settimo cielo sia per il matrimonio con Steffy che per il successo professionale.

BEAUTIFUL 11 FEBBRAIO

Liam è convinto che Quinn sia a Montecarlo e chiede a Wyatt di chiamare sua madre a Los Angeles per controllare. Mentre si appresta a lasciare l’albergo dopo aver dato un ultimo bacio ad Eric viene vista da Steffy la quale la raggiunge dando sfogo a tutta la sua rabbia nei suoi confronti.