Cecilia Rodriguez e Francesco Monte lasciano l’Italia: “Troppi pregiudizi, lavorano sempre i soliti”

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, dopo averlo già annunciato alcune settimane fa, confermano l’addio all’Italia. La sorella di Belen e l’ex tronista di Uomini e Donne sono pronti a volare negli Stati Uniti dove Francesco Monte cercherà di realizzare il sogno di diventare un attore.

CECLIA RODRIGUEZ E FRANCESCO MONTE, L’ADDIO ALL’ITALIA

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte rivelano che quella di lasciare l’Italia è stata una decisione forzata non avendo la possibilità di dimostrare il proprio talento.

“In Italia vanno avanti sempre i soliti e spesso ci sono pregiudizi verso chi ha fatto determinati programmi. Lui è svantaggiato per il fatto di aver partecipato a “Uomini e donne”. Anche per questo pensiamo di trasferirci in America: lì c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità. Anche io, da modella, avrei più occasioni di lavorare perché rientro nelle loro taglie, mentre le modelle europee sono molto più magre”, afferma la sorella di Belen Rodriguez.

La piccola Rodriguez, poi, si sofferma sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi di cui lei è stata una protagonista assoluta durante la prima edizione su canale 5. “Non credo che lo seguirò, non ci sono personaggi interessanti. Credo che l’Isola debba essere un’occasione per farsi conoscere, per cui nel cast vorrei vedere gente giovane, ragazzi che possano testare il loro gradimento nel pubblico per decidere di proseguire lo spettacolo”.