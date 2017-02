Isola dei Famosi 2017, una naufraga si ritira? “Sto male, tremo e mi sento svenire”

A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, sulle spiagge dell’Honduras, Nathalie Caldonazzo sbotta. La showgirl, ad una settimana dall’inizio del reality, sta male a causa della fame e delle condizioni in cui vivono.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NATHALIE CALDONAZZO SI RITIRA?

A causa del maltempo, i naufraghi non sono potuti andare in cerca di cibo e la mancanza di alimenti ha gettato nello sconforto Nathalie Caldonazzo che è scoppiata a piangere. “Io non pensavo che non ci fosse proprio niente da mangiare, cioè zero, zero, zero…pensavo ci fossero almeno quei 50 grammi di riso al giorno” – ha detto la Caldonazzo che ha poi aggiunto – “Io oggi svengo se non mangio qualcosa. Io tremo, non so voi. Così è assurdo. Sto male. Se mi alzo in piedi mi viene da svenire. Almeno una banana, una mela, qualcosa. Ieri siamo andati avanti con due ricci e due cocchi andati a male”.

Giulia Calcaterra, quando la pioggia ha dato un po’ di tregua, si è arrampicata su un albero per prendere alcuni frutti dandone qualcuno in più ala Caldonazzo. Nonostante la crisi di Nathalie Caldonazzo, Nancy Coppola punta il dito contro la showgirl. Il motivo? Una frase di Nathalie che, mentre provava a riposare, infastidita dalla presenza della cantante napoletana, ha detto: “Mi metti sempre questo cul*ne in faccia“. La cantante, poi, ha commentato: “Meglio essere cul*na che una bacchettona stecchina come lei. Se ne deve andare o me ne vado io. Se non ti posso nemmeno toccare…”.