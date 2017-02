L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: lunedì 6 febbraio 2017

Non sapete come affrontare questo uggioso lunedì? Se credete nelle stelle affidatevi ai consigli di Paolo Fox, che su radio Latte e Miele ha diffuso le previsioni per oggi, lunedì 6 febbraio 2017, per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Siete un po’ affaticati. Avete forti ripensamenti e vi mostrate furibondi. Chi sa che c’è qualcosa da chiarire potrebbe diventare intollerante. per i segni di fuoco, è comunque una giornata interessante.

Toro

In questo periodo sono utili le alleanze, potreste trovare aiuto anche da amici e confidenti particolari. Bisogna sempre fare il punto della situazione. Possono nascere rapporti interessanti con segni testardi come Leone e Acquario anche se spesso sono contrari alle vostre idee.

Gemelli

Saturno è sempre contro, ma la situazione del vostro segno è un po’ più sollevata. L’amore va meglio rispetto a gennaio. Giornata interessante, molti vi avranno rimproverati di aver speso troppo a fronte di scarsi risultati.

Cancro

In questo periodo potreste fidarvi poco di chi vi sta vicino. Se vedete che qualcuno è contro di voi, non accendete la polemica.

Siete bersagliati e risentite di qualche tensione che arriva dall’ambiente.

Leone

Avete una riabilitazione e una riscossa in corso. I risultati sono buoni se sfruttate la mediazione. Si può avere una buona situazione sentimentale, basta volerlo.

Vergine

State per incastrare tutti i tasselli del puzzle, ne manca ancora qualcuno ma siete vicini alla meta. L’amore è meno affaticato rispetto a gennaio.

Bilancia

Inizio settimana faticoso, se avete una buona idea in mente avete difficoltà a trovare qualcuno che l’appoggi. Siete molto determinati, ma siete anche completamente soli a far fronte a determinate problematiche.

Scorpione

Siete pensierosi, ma la forza non vi manca. Chi si vuole mettere in gioco, lo faccia. Rapporti privilegiati con Gemelli.

Sagittario

Vi aprite al mondo, potreste improvvisamente chiudere dei rapporti, dovete decidere cosa fare nell’ambito delle vostre capacità, le novità non mancano.

Capricorno

Pensate sempre che sia meglio fare le cose da soli. Non vi affaticate. Dal punto di vista sentimentale potreste avere qualche delusione. Dovete capire chi è giusto amare.

Acquario

Vi innamorate più facilmente. Chi convive o è sposato, difficilmente lascia il partner, ma attenzione a non tenere più relazioni contemporaneamente.

Pesci

Il lunedì è ancora un po’ nervoso, ma da mercoledì andrà meglio. Febbraio comporta una prova, sarà superata, ma le polemiche e la fatica non mancheranno. Non perdete di vista le occasioni, occhio ai contrasti: non temete chi è invidioso. Non vi fermate!