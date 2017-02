Uomini e Donne, arriva il sostituto di Manuel Vallicella: ecco chi è!

Inizia la settimana della verità per il trono classico di Uomini e Donne. Manuel Vallicella dovrà decidere se continuare a cercare l’amore in tv o tornare alla sua vita di sempre. Tutto verrà chiarito nella nuova registrazione di Uomini e Donne anche se sul web aumentano sempre di più i rumors in merito ad un addio imminente del tronista veronese.

UOMINI E DONNE, ECCO IL SOSTITUTO DI MANUEL VALLICELLA

I fans di Uomini e Donne sperano di continuare a guardare il trono di Manuel Vallicella. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli, infatti, è molto amato dai fans del programma di Maria De Filippi che aspettavano il suo ritorno in trasmissione nelle vesti di tronista da settembre scorso.

L’avventura sul trono di Uomini e Donne, però, sta mettendo in grande difficoltà Manuel Vallicella che potrebbe presto annunciare l’addio. Sul web cominciano a circolare così i primi nomi di quelli che potrebbero prendere il suo posto. Oltre ad Andrea Melchiorre che porterebbe in trasmissione un gran numero di ragazze, spuntano a sorpresa i nomi di due ex corteggiatori di Sonia Lorenzini ovvero Alessandro Calabrese e Alessandro Schincaglia. L’ex gieffino assicurerebbe quella scia di polemiche che, in questi anni, ha fatto la fortuna di Uomini e Donne mentre il secondo è considerato il ragazzo ideale per bellezza, valori ed educazione. Tra i due, il pubblico vorrebbe vedere sul trono soprattutto Alessandro Schincaglia che, qualora la proposta dovesse arrivare davvero, si ritroverebbe a dividere l’avventura proprio con Sonia Lorenzini.