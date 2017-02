Una Vita, anticipazioni dal 6 al 10 febbraio: Lourdes trama contro Ramon, tra Teresa e Mauro scoppia la passione ma…

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 6 FEBBRAIO

Casilda, stanca di mentire a Maximiliano su Rosina, si confida con Martin. Rosina, nel frattempo, cambia idea sull’operazione e cerca di andarsene ma Malia glielo impedisce sedandola. Mauro fa andare Teresa alla festa per il Patronato De La Serna sperando che, parlando con Cayetana, possa ricordare la sua infanzia.La maestra, vedendo un ciondolo che indossa Cayetana, ricorda di averglielo dato da piccola e sviene.

UNA VITA 7 FEBBRAIO

Con una scusa, Mauro riescea portare via Teresa dalla casa di Cayetana. Poco dopo i due si vedono in commissariato e si baciano. Casilda confessa a Maximiliano dove si trova davvero Rosina e con l’aiuto di Martin corrono a cercarla.

UNA VITA 8 FEBBRAIO

Mauro si imbatte in Fabiana e cerca di capire come mai la domestica è così comprensiva nei confronti di Cayetana. Fabiana si giustifica dicendo che la prima regola della vita di una domestica è essere sempre fedele alla propria signora, ad ogni costo.

UNA VITA 9 FEBBRAIO

Mauro interrompe un bacio passionale con Teresa e le dice che tra loro non può esserci nulla. In realtà l’ispettore è innamorato di lei ma nella sua vita c’è già una donna. Humildad. In preda allo sconforto, Teresa, pur avendo ricordi su Cayetana e Fabiana decide di andarsene da Acacias. Felipe implora Mauro di convincerla a restare.

UNA VITA 10 FEBBRAIO

Cayetana, istigata da Fabiana, usa i propri contatti per distruggere Mauro che viene rispedito a fare il poliziotto di pattuglia. Lourdes organizza una truffa ai danni di Ramon servendosi dell’ignara figlia e continuando ad ostacolare il rapporto tra Victor e Maria Luisa. Nel frattempo, in soffitta si presenta un giornalista per intervistare le protagoniste del romanzo di Leonor.