Andrea Marcaccini espulso: il popolo del web si schiera con il modello, la reazione dell’ex fidanzata

Dopo l’espulsione di Andrea Marcaccini, il popolo del web si è scatenato sui social attaccanto Daniela De Jesus, l’ex fidanzata del modello e fashion blogger, accusato di violenza. Una reazione che ha lasciato senza parole la 31enne modella messicana che si è sfogata sui social.

ANDREA MARCACCINI ESPULSO, LO SFOGO DELL’EX FIDANZATA SUI SOCIAL

Daniela De Jesus è così finita nell’occhio del ciclone attirando le critiche di chi ritiene che la denuncia sia solo il tentativo per conquistare un po’ di fama e notorietà. Di fronte a simili attacchi, la top model ha pubblicato sui social una foto in cui si legge: “Questa vita spesso lascia i lividi ma il silenzio te ne fa di più”.

La De Jesus ha poi scritto un lunghissimo sfogo. “Sono profondamente addolorata da tutte le minacce e gli insulti che ricevo sui social media, anche tramite messaggi privati. Non avrò nessun ritorno economico o di notorietà da questa faccenda, visto che vivo ormai negli Stati Uniti dove Andrea Marcaccini è un perfetto sconosciuto. Quando sono stata contattata dal settimanale Chi per l’intervista mi sono sentita in dovere di accettare per testimoniare il mio impegno di donna contro la violenza. Tutti i messaggi di minaccia saranno inviati alle autorità di Polizia competenti tramite il mio Avvocato”.