Belen: lite in strada con Stefano De Martino davanti al piccolo Santiago

Quando si sono presentato in tribunale per firmare le carte del divorzio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembravano sereni. Evidentemente la coppia aveva già stabilito i dettagli della separazione in tutta calma, tanto che sono bastate due firme e cinque minuti per mettere fine al matrimonio.

Una volta stabilito quanto avrebbe dovuto versare De Martino per gli alimenti, sembrava dunque tutto a posto. Ma i rapporti tra la showgirl e il ballerino non sono così rilassati come entrambi vogliono lasciar intendere. Ne è una riprova il servizio fotografico del settimanale Nuovo che li ha paparazzati per le strade di Milano intenti a litigare davanti al piccolo Santiago e all’ex gieffina Patrizia Griffini, amica di Belen.

Questione di attimi. Poi, per il bene del bambino, Stefano e Belen si sono calmati. Ma le foto dimostrano che, in fondo, sono umani anche loro. E che come qualsiasi coppia appena passata da un divorzio, la vita non è affatto facile nonostante entrambi gli ex coniugi sembrano essersi sistemati con altre persone.