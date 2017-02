Isola dei Famosi 2017, guerra aperta tra Nancy Coppola e Nathalie Caldonazzo

Sull’Isola dei Famosi 2017, tra Nancy Coppola e Nathalie Caldonazzo non scorre buon sangue. La cantante neomelodica napoletana ha puntato il dito contro la showgirl, rea di avere un atteggiamento razzista nei confronti del popolo napoletano.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NANCY COPPOLA VS NATHALIE CALDONAZZO

Nathalie Caldonazzo, in nomination con Massimo Ceccherini dopo aver ricevuto i voti dalla maggioranza dei suoi compagni, è finita nel mirino di Nancy Coppola che, senza giri di parole, ha attaccato la showgirl. “Quando una è arrogante, è arrogante. Ha quell’ironia…ogni tanto mi dice che sembro ‘Il boss delle cerimonie’. E quindi? Qual è il problema. Ogni tanto mi fa ‘uè, uè’. Sì, ‘uè, uè’, che vuoi? Continua a fare ironia…Un’ironia che non mi piace. È razzista contro i napoletani. Solo perché sono educata non le rispondo, ma la gente da casa capirà”, ha detto la cantante.

“Noi siamo qui tutte naturali, come ci ha fatto mamma. Non abbiamo portato il fondotinta e il lucido. Comunque ragazze andiamo avanti per la nostra strada, ognuno si fa il proprio percorso. Ognuno è responsabile delle proprie azioni”, aggiunge ancora la Coppola.

La guerra tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2017 è iniziata una notte quando Nathalie Caldonazzo, non riuscendo a riposare, ha chiesto alla Coppola di spostare il suo cu**ne”. “Ma ti rendi conto? Ha detto che sono una cul*na. Ma meglio essere cul*na che bacchettona stecchina come lei. Se ne deve andare o se non esce me ne vado io. Non si può stare con una così qua sopra. Lo spazio è questo, è ovvio che quando ci muoviamo, ci tocchiamo”.

Da parte sua, la Caldonazzo non sembra affatto toccata dall’attacco della Coppola: “Non mi interessano le polemiche. Nancy Coppola e Malena fino a oggi non sapevo nemmeno chi fossero”.