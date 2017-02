Sanremo, paura per Maria De Filippi: “È malata”

Questa doveva essere la sera del grande debutto di Maria De Filippi all’Ariston. Per la prima volta, Maria è co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, una grande occasione per una grande donna della televisione alla quale mancava solo quest’ultima esperienza.

Forse anche a causa della tensione, però, qualcosa è andato storto. Come annunciato da Adnkronos, questa mattina Maria De Filippi si è svegliata con la tosse e con 38 di febbre. Attesa per le prove generali nel primo pomeriggio, la conduttrice è rimasta tutta la mattina a letto nella sua camera d’hotel a Bordighera sperando nell’effetto benefico di un antipiretico.

Durante l’ultima conferenza stampa pre-Festival, i giornalisti hanno chiesto con insistenza a Carlo Conti delle condizioni di salute di Maria. Il conduttore ha cercato dapprima di minimizzare, per poi dover ammettere che effettivamente la collega era in albergo malata: “Ora Maria è a riposo, avrà preso un noto farmaco – di cui non faccio il nome per non fare pubblicità – e stasera starà bene” ha assicurato il presentatore.