Stefano De Martino, la verità sul nuovo amore dopo il divorzio da Belen

Stefano De Martino, dopo il divorzio da Belen Rodriguez, ha staccato la spina concedendosi una vacanza rilassante lontano dall’Italia. In un posto caraibico, il ballerino napoletano ha ricaricato le pile prima di tornare a lavoro nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

STEFANO DE MARTINO, LA VERITA’ SUL NUOVO AMORE

Stefano De Martino, dopo un anno pesante dal punto di vista sentimentale, si è concesso qualche giorno di relax. Pur essendo partito da solo, il ballerino è finito al centro delle voci di gossip che lo volevano in vacanza con l’amica e collega Elena D’Amario.

Per zittire tutti i pettegolezzi, il ballerino si è anche divertito pubblicando sui social alcune foto in compagnia di una ragazza. Tutti hanno pensato che fosse la sua nuova fiamma ma, oggi, a svelare tutta la verità sul presunto nuovo amore è proprio Stefano dalle pagine del settimanale Chi.

“Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso. Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina”.

“Sull’amica apparsa sui social, il ballerino dice: “Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici. Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un’ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c’entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo”.