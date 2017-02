L’amore per gli italiani ha ancora un’etichetta? L’esperimento sociale (VIDEO)

Si intitola JUST LOVE l’sperimento sociale della casa cosmetica WYCON che rivela (almeno in parte) quanto gli italiani tendano ancora ad etichettare l’amore e i suoi protagonisti.

“Abbiamo chiesto ad alcune persone di individuare le coppie tra 20 persone che avevano davanti” spiega l’azienda, che nella prima parte del video mostra i risultati di questo esperimento sociale. I volontari si sono messi subito ad accoppiare le persone seguendo schemi ben precisi: l’uomo palestrato con la donna palestrata, quello in giacca e cravatta con quella in tailleur, l’hypster con l’hypster, il tatuato con la tatuata, ecc.

Poco dopo, nella sala sono stati fatti entrare dei bambini ai quali è stata fatta la stessa richiesta. Il risultato è stato sorprendente: “Lui ha la barba lunga e lei ha i capelli in alto, quindi si possono pettinare insieme“, “loro due, perché mi sembrano entrambi molto intelligenti“, “quei due, perché uno è tutto colorato e pimpante mentre l’altro è tipo ‘Devo andare al lavoro, devo fare tanti compiti’“, “quello là e forzuto e può proteggere lei“, “se uno è basso e uno è alto gli opposti si attraggono“, “se si sposano e una pentola sta troppo in alto, quello più alto può prendere la pentola“.

Un video dolcissimo che dona speranza. “L’amore non ha religione, sesso o etnia: non segue schemi, non può essere razionale. Perché gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano” conclude l’azienda.