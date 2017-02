Sanremo 2017: la splendida dedica per Maria De Filippi

Il debutto di Maria De Filippi sul palco del teatro Ariston come conduttrice del Festival di Sanremo 2017 accanto a Carlo Conti è stato un successo. Oltre ad aver incollato davanti ai teleschermi una media di 11.374.000 telespettatori per uno share del 50,40% per l’intera durata, Maria De Filippi è stata l’oggetto di tantissimi tweet su Sanremo 2017.

SANREMO 2017, LA DEDICA PER MARIA DE FILIPPI

Senza perdere il suo inconfodibile stile, Maria De Filippi è stata una perfeta padrona di casa accanto a Carlo Conti. Per la regina della televisione italiana, in queste ore è arrivata anche una dedica speciale. Curiosi di scoprire chi sia il mittente? Ve lo diciamo subito.

A dedicare un bellissimo post sui social a Maria De Filippi è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ginevra Pisani che nel programma di canale 5 ha trovato l’amore di Claudio D’Angelo.

“Questo post lo dedico a te! Non sono molto brava a fare certi discorsi ma non posso trattenere queste semplici parole. Sicuramente sarai agitata, perché questa per te è una grande prova ed un’esperienza nuova, e farebbe tremare chialire su quel palco. Tu, però, non sei una persona qualunque. Accompagni ogni giorno milioni di italiani nella lounque l’idea di sro quotidianità da più di vent’anni, e sono sicura che con la tua compostezza e umiltà riuscirai a portare a casa un ottimo risultato. In bocca al lupo, Maria! Ps. Stasera si scriverà un capitolo straordinario della storia della tv e tutti potremo solo dire: “Perché Maria è Maria!”.